رئيس الوزراء البريطاني يخرج من الرعاية الفائقة

سيحظى بمتابعة دقيقة في جناحه بالمستشفى

خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الخميس) من الرعاية الفائقة التي أدخل إليها على أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث قوله: "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه بالمستشفى حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".