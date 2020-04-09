رئيس الوزراء البريطاني يخرج من الرعاية الفائقة

سيحظى بمتابعة دقيقة في جناحه بالمستشفى

خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الخميس) من الرعاية الفائقة التي أدخل إليها على أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث قوله: "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه بالمستشفى حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".

فيروس كورونا الجديد رئيس وزراء بريطانيا

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 10:16 PM

سيحظى بمتابعة دقيقة في جناحه بالمستشفى

رئيس الوزراء البريطاني يخرج من الرعاية الفائقة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الخميس) من الرعاية الفائقة التي أدخل إليها على أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث قوله: "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه بالمستشفى حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".

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فيروس كورونا الجديد رئيس وزراء بريطانيا

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