جنوب أفريقيا: 1461 إصابة جديدة و139 وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت جنوب أفريقيا 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 688 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفاً و547 حالة وفاة.