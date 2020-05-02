جدة.. مصادرة 495 طنَّ خضراوات وفواكه وإتلاف 83 عربة وبسطة

بعد رصدها تجمُّع عمالة قد يؤدي لانتشار فيروس كورونا

صادرت بلدية الصفا التابعة لأمانة محافظة جدة وإدارة سوق الخضار المركزي وقِسم متابعة الناقلات التابعة لوكالة البلديات 495 طنًّا من الخضراوات والفواكه، وسلَّمت الصالح منها للجمعيات الخيرية، وأتلفت وأزالت 83 عربة خشبية وبسطة، وصادرت عربات حديدية، كما تم سحب وحجز 32 سيارة نقل، وذلك بمشاركة رافد أمني من الضبط الإداري بشرطة جدة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن ذلك يأتي في إطار جهودها لمكافحة الباعة الجائلين بسوق الخضار المركزي بحيَّي الصفا وحرمة، والشوارع المجاورة لهما.

وأشار إلى أن هذه الجهود الميدانية مستمرة؛ إذ كان هناك تجمعات لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ ما قد يؤدي لانتشار فيروس كورونا. مؤكدًا أن هذه الأعمال تجري متابعتها يوميًّا.

وبيّن "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على صحة وسلامة وأمن السكان، ومرتادي هذا السوق.