نجم الأهلي يجري عملية جراحية الثلاثاء المقبل في باريس

غادر محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى باريس، حيث خضع اللاعب للكشف والفحوصات الطبية على يد الجراح الفرنسي جيل ربول، وذلك في مقر مستشفى الرياضة بباريس.

وأكد الجراح جيل ربول على ضرورة إجراء العملية الجراحية لجوزيف دي سوزا لمعالجة إصابته، فيما تقرر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإجرائها.

وقد تقرر أن يدخل سوزا بعد إجراء العملية الجراحية في برنامج تأهيلي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.