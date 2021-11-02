النائب العام يوجّه بالقبض على أطراف واقعة اعتداء في أحد المطاعم

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين "15" و"17" من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

6

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443 02:55 PM

النائب العام يوجّه بالقبض على أطراف واقعة اعتداء في أحد المطاعم

عبدالله البرقاوي

الرياض

0 4,101

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين "15" و"17" من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021