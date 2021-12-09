"عمر" ينال الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير "ممتاز"

حصل عمر بن جلال أحمد على درجة الماجستير في تخصص "إدارة الأعمال"، من الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز.

وتلقى "عمر" التهاني من الأهل والأصدقاء، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.

"سبق" تهنئ "عمر" وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

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09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 06:49 PM

"عمر" ينال الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير "ممتاز"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصل عمر بن جلال أحمد على درجة الماجستير في تخصص "إدارة الأعمال"، من الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز.

وتلقى "عمر" التهاني من الأهل والأصدقاء، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.

"سبق" تهنئ "عمر" وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

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