المغرب: 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوفيات 133 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

سجّل المغرب اليوم 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2528؛ فيما بلغ عدد الوفيات 133 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 273 شخصًا، فيما استُبعدت 9995 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 04:51 PM

الوفيات 133 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

المغرب: 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّل المغرب اليوم 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2528؛ فيما بلغ عدد الوفيات 133 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 273 شخصًا، فيما استُبعدت 9995 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

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