روسيا تهدد بتحرك عسكري ضد أوكرانيا إذا رفضت أميركا مطالبها الأمنية

دعت إلى وقف إمداد كييف بالأسلحة وعدم إجراء مناورات بها

هددت روسيا اليوم (الخميس) بتحرك عسكرياً ضد أوكرانيا في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية.

ورداً على مقترحات أميركية بشأن محادثات حول الأمن الأوروبي، قالت وزارة الخارجية الروسية: "في غياب استعداد لدى الجانب الأميركي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا، ستكون روسيا مضطرة إلى التحرك، وخصوصاً عبر تنفيذ اجراءات ذات طابع عسكري وتقني"، وفقاً لـ"الشرق".

وأضافت: "إن مطالبها تتعلق بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وسحب جميع المستشارين والمدربين من البلاد، بالإضافة إلى تخلي دول حلف الأطلسي عن إجراء أي مناورات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية".

وطالبت بسحب جميع الأسلحة الأجنبية من أوكرانيا إلى الخارج، التي أرسلت إلى كييف سابقاً.

4

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 06:38 PM

دعت إلى وقف إمداد كييف بالأسلحة وعدم إجراء مناورات بها

روسيا تهدد بتحرك عسكري ضد أوكرانيا إذا رفضت أميركا مطالبها الأمنية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 3,441

هددت روسيا اليوم (الخميس) بتحرك عسكرياً ضد أوكرانيا في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية.

ورداً على مقترحات أميركية بشأن محادثات حول الأمن الأوروبي، قالت وزارة الخارجية الروسية: "في غياب استعداد لدى الجانب الأميركي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا، ستكون روسيا مضطرة إلى التحرك، وخصوصاً عبر تنفيذ اجراءات ذات طابع عسكري وتقني"، وفقاً لـ"الشرق".

وأضافت: "إن مطالبها تتعلق بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وسحب جميع المستشارين والمدربين من البلاد، بالإضافة إلى تخلي دول حلف الأطلسي عن إجراء أي مناورات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية".

وطالبت بسحب جميع الأسلحة الأجنبية من أوكرانيا إلى الخارج، التي أرسلت إلى كييف سابقاً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022