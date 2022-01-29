وزير الموارد البشرية: إجازة يوم التأسيس تشمل القطاعَيْن العام والخاص

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم التأسيس إجازة رسمية لعموم العاملين في القطاعَيْن العام والخاص يُجسِّد حرص قيادتنا الحكيمة على استشعار عمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي.