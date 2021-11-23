"إنتلماتكس" عضوا في تحالفات كلية الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب بجامعة "MIT"

الشركة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنضم إلى مجموعة من الشركات العالمية

اختيرت شركة "إنتلماتكس" INTELMATIX، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومنتجاته المعتمدة على التقنيات العميقة المتقدمة، عضواً في تحالفات كلية الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي (CSAIL Alliances) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الشركة الناشئة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنضم إلى مجموعة بارزة من الشركات العالمية الرائدة المتمتعة بعضوية برامج الكلية.

وتضم عضوية تحالفات كلية الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي بجامعة MIT شركات عالمية في مختلف المجالات منها مايكروسوفت وأبل وجوجل وفيسبوك وسيسكو وإريكسون وموتورولا ولينوفو ومرسيدس بنز وناسداك ومجموعة سيتي للخدمات المالية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الناشئة التي يتم اختيارها من قِبل الكلية للانضمام للبرنامج المخصص للشركات الناشئة (Startup Connect).

ويتيح اختيار شركة "إنتلماتكس" لعضوية تحالفات كلية الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي (CSAIL Alliances)، وصولاً الى أحدث البحوث والتقنيات وإلى مجموعات الباحثين والطلاب في الكلية التي تعد أكبر المراكز البحثية في جامعة MIT التقنية ذات المكانة الرائدة عالمياً، حيث تضم الكلية أكثر من 1200 عضواً و120 باحثًا متميزًا وأكثر من 600 طالب و60 مجموعة بحثية وأكثر من 900 مشروع تقني نشط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنتلماتكس" أنس الفارس: "نفخر بالانضمام الى هذه النخبة من الشركات والمؤسسات، وسنعمل على الاستفادة من هذا الرافد الثمين في تطوير منتجاتنا وخدماتنا".

وأضاف "ﻻ شك أن التواصل مع هذا المجمع العلمي المرموق سيعزز الكفاءات والمواهب في شركتنا كما أنه سيمكننا من الاطلاع والمشاركة في الأبحاث وحلقات النقاش وورش العمل، وسيبقينا على معرفة سباقة بأحدث التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب".

وقالت الكلية على موقعها على الإنترنت عن اختيار شركة "إنتلماتيكس" للانضمام إلى برنامج الشركات الناشئة "Startup Connect"، إنها شركة رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير التقنيات وتحسين العمليات والإنتاجية والنمو والاستدامة للقطاعين العام والخاص.

وأشار الموقع إلى أن الشركة تخدم المؤسسات الكبيرة، إضافة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تساعد المؤسسات الكبيرة على دعم اتخاذ القرار وأتمتة الخدمات من خلال حلول ذكاء اصطناعي متخصصة، وفي الوقت نفسه تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أحدث منتجات الذكاء الاصطناعي.

وكانت "إنتلماتكس" قد كشفت خلال مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2021، عن تدشين النسخة التجريبية من منصة Geolyzer (جيولايزر)، وهي تقنيات للذكاء المكاني تم تطويرها باستخدام أحدث خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتعمل "إنتلماتكس" على إطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة المعتمدة على التقنيات العميقة على نطاق عالمي عبر مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض والعاصمة البريطانية لندن ومدينة بوسطن الأمريكية.