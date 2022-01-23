تعليم النماص يستقبل طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

وسط بيئة آمنة وبرامج متنوعة وإجراءات واحترازات مكتملة

استقبلت مدارس تعليم النماص، اليوم الأحد، طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض .الأطفال في عودتهم الحضورية بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا

وتأتي هذه العودة الحضورية بتعليم النماص وسط جاهزية تامة من المدارس ورياض الأطفال بمتابعة مباشرة من مدير تعليم النماص، عمر هجاد الغامدي، وقيادات الإدارة، لاستقبال أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات ليكملوا مع إخوانهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية مسيرة الخير والعطاء والإنجاز في ظلّ قيادة حكيمة، وتوجيهات وزارة التعليم المميزة.

وأعدت الخطط لمشرفي ومشرفات الإدارة للزيارات الميدانية اليوم الأحد، لمشاركة المدارس والأسر عودة الطلاب، والتي تضمنت تهيئة نفسية واجتماعية وتلمس احتياجاتهم.

وضمن الاستعدادات أمس السبت، عدة فعاليات في مواقع عامة في قطاعات الإدارة استهدفت رياض الأطفال وأسرهم ومشاركتهم فرحة العودة الحضورية .

يذكر أن العودة الحضورية هامة جدًا بالنسبة للطلاب والطالبات اجتماعيًا ونفسيًا ومعالجة الفاقد التعليمي، وتسهم في تحقيق التكيف خاصة في ضوء الحصانة المجتمعية.

ورفع مدير تعليم النماص شكره وتقديره لمقام حكومتنا الرشيدة، ولوزارة التعليم؛ على ما توليه من عناية واهتمام بالتعليم و أبناء هذا الوطن العظيم.

يذكر أن أجواء الفرح والبهجة كانت العلامة الأبرز في مدارس تعليم النماص الذي استقبل طلابه ببيئة آمنة وبرامج متنوعة وفق احترازات مكتملة.