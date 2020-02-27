أسعار النفط تنخفض بنسبة 1.37%

بلغ مزيج برنت 52.70 دولار أمريكي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.73 بنساً أو بنسبة 1.37% إلى 52.70 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.72 بنساً أو بنسبة 1.48% إلى 48.01 دولاراً أمريكياً.