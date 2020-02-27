أسعار النفط تنخفض بنسبة 1.37%

بلغ مزيج برنت 52.70 دولار أمريكي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.73 بنساً أو بنسبة 1.37% إلى 52.70 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.72 بنساً أو بنسبة 1.48% إلى 48.01 دولاراً أمريكياً.

أسعار النفط النفط

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 12:34 PM

بلغ مزيج برنت 52.70 دولار أمريكي

أسعار النفط تنخفض بنسبة 1.37%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.73 بنساً أو بنسبة 1.37% إلى 52.70 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.72 بنساً أو بنسبة 1.48% إلى 48.01 دولاراً أمريكياً.

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