شاهد بالصور.. هيئة الترفيه تحتفي بالهلال

بعد حصوله على كأس آسيا

أقامت الهيئة العامة للترفيه احتفالاً بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2019 م بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ وعدد من الشخصيات الهلالية من رؤساء وأعضاء شرف يتقدمهم رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقاً الأمير عبدالله بن مساعد والأمير الوليد بن طلال وعدد من لاعبي الهلال القدامى بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الرياضية.

وشهد الحفل تكريم رئيس هيئة الترفيه آل الشيخ لرئيس نادي الهلال فهد بن نافل نظير تحقيق فريقه بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحيا الاحتفال عدد من الفنانين يتقدمهم فنان العرب محمد عبده بالإضافة إلى ماجد المهندس وراشد الماجد ورابح صقر وحسين الجسمي وراشد الفارس. كما أطلقت الألعاب النارية ابتهاجاً بهذا الحدث.