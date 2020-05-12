"فُرجت" تنهي في يومها الخامس سداد 1110 فواتير للمحكومين في قضايا مالية

بقيمة تجاوزت 15 مليون ريال.. وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1110 فواتير

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1110 فواتير بمبلغ 15.150.062 ريالًا.

وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطن وللمقيم الذي يرغب التبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.

وشدد المتحدث على أن خبر التطبيق (المزيف) المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي قديم، وتم إصدار بيان في حينه وأنه لا يوجد تطبيق خاص للإصدار الأول أو الثاني.