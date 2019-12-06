انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور .. الخميس المقبل

على أرض المهرجان في ملهم بالرياض .. جوائز مالية بلغت 3 ملايين ريال

أعلن نادي الصقور السعودي، انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الخميس المقبل، وذلك على أرض المهرجان في ملهم- شمال مدينة الرياض.

وخصّص النادي للمسابقة جوائز مالية بلغت ثلاثة ملايين ريال، موزعة على خمسة أشواط، خُصصت لفئتَي الفرخ والقرناس، وتجمع الصقارين السعوديين والدوليين.

وينال الفائز الأول صاحب الصقر الأجمل في كل شوط 300 ألف ريال، فيما ينال المركز الثاني 200 ألف ريال، والمركز الثالث 100 ألف ريال، بإجمالي جوائز 600 ألف ريال لكل شوط.

وتستمر مسابقة مزاين الصقور ثلاثة أيام، إذ يقام شوطان يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر، للفئتين "حر" من "حر فرخ"، و"حر" من "حر قرناس"، ثم تشهد الجمعة ١٣ ديسمبر شوطين للجير بيور، أحدهما للفرخ والآخر للقرناس، فيما يُقام الشوط الخامس والأخير يوم السبت 14 ديسمبر المقبل لفئة الحر قرناس.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور انطلق الأحد الماضي، ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل، بجوائز مالية تتجاوز 21 مليون ريال.