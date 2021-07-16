بينهم 46 سيدة.. شاهد 610 متبرعين بالدم تستقطبهم حملة لـ"صحة الطائف"

استمرت 14 يوماً في منتزه الردف ومجمع تيرا مول ولا تزال تواصل أعمالها

استقطبت الشؤون الصحية بالطائف، 610 متبرعين بالدم، منهم 46 سيدة، في حملة نُفذت من قبل إدارة المختبرات وبنوك الدم، ممثلةً ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الفرعية، من خلال عربة التبرع بالدم المتنقلة.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحملة استمرت لمدة 14 يوماً في منتزه الردف ومجمع تيرا مول، وما زالت مستمرة، وذلك في إطار الحرص على رفع مخزون بنوك الدم من وحدات الدم ومشتقاته في المحافظة؛ لتلبية احتياج المرضى؛ إضافة إلى العمل على إيجاد مخزون احتياطي لدعم القطاعات الصحية في مكة اثناء موسم الحج.

وأكد "الحميدان" أن إدارة المختبرات وبنوك الدم حريصة كل الحرص على توفير المخزون المناسب في مراكز نقل الدم بالمستشفيات وبنك الدم المركزي؛ لكون الدم ومشتقاته من المتطلبات الواجب توفرها بالمستشفيات، والتي تسهم في إنقاذ الأرواح، معرباً عن شكره وتقديره لكل المتبرعين والمتبرعات بالدم على إسهامهم في إنجاح الحملة، كما شكر كل من عمل عليها.

يشار إلى أن "صحة الطائف" لديها بنك دم مركزي متكامل يحتوي على أفضل وأحدث التجهيزات، إضافةً إلى عربة تبرع بالدم وبنوك دم فرعية في المستشفيات.