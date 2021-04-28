"هلال الباحة" تباشر 386 بلاغًا خلال النصف الأول من رمضان

"الزهراني": تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية

باشرت هيئة الهلال الأحمر بالباحة خلال الـ15 يومًا الماضية من الشهر الفضيل (٣٨٦) بلاغًا، تنوّعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية، وتم التعامل معها في وقت قياسي.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأنه تم التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير، تتعامل بحرفية تامة معها. وتم نقل (٢٨١) حالة إسعافية للمنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم، فيما اكتفت (١٠٥) حالات بالخدمة الإسعافية المقدمة من الهيئة.

وأفاد "الزهراني" بأنه في حال طلب الخدمة الإسعافية يتم الاتصال على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

يُشار إلى أن "هلال الباحة" تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 15 مركزًا إسعافيًّا مجهزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة للمحتاجين إليها.