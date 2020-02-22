المؤتمر الوطني الـ7 للجودة.. جعبة تحمل 5 ورش بين جيل رابع وتطبيقات

فعاليات تعمل عليها "المواصفات" لتحقيق أثر إيجابي في أداء قطاعات الأعمال

ضمن سعي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لنشر وتعزيز ثقافة الجودة وتعزيز تنافسية قطاعات الأعمال، تقام 5 ورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة الذي ينطلق برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

تتناول أولى ورش العمل موضوع "بناء ثقافة التميز بالمنظمات السعودية" يقدمها رئيس معهد جوران للجودة الدكتور جوزيف ديفو، فيما تستعرض الورشة الثانية تجربة تطبيق سياسة الجودة الكورية في عصر الجيل الرابع للجودة يقدمها رئيس المنظمة الآسيوية للجودة (ANQ) الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة الدكتور وان سيون شن، أما الورشة الثالثة فتستعرض برامج وأدوات التغيير المتسارع بشركة جنرال إلكتريك (GE) يقدمها كبير مستشاري إدارة التغيير شركة جنرال الكتريك "تيم هايت".



وتقام الورشة الرابعة بعنوان "منهجية تطوير المنتجات الجديدة المرتكزة على العميل" يقدمها الدكتور بدرو سيريفيا من الأكاديمية الدولية للجودة (IAQ)، والورشة الخامسة تستعرض "أليات تطبيق نموذج إدارة الجودة الاستراتيجية (SQM) بالربط بين (6 سيجما)" يقدمها أستاذ الجودة والتخطيط الاستراتيجي الدكتور هاني العمري.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة تسعى لاستقراء وتطوير الممارسات الحالية لتطبيقات الجودة والتميز وتحقيق الأثر الإيجابي على أداء جميع قطاعات الأعمال بمختلف مستوياتها من خلال مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين المتميزين المختصين في مجال استراتيجيات وتطبيقات الجودة.