شاهد.. "صحة مكة" تقف على الاستعدادات لموسم الحج بالمنشآت الصحية

وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام.
وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.
لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية للحجاج في المشاعر المقدسة
وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام.
وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.