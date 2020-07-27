شاهد.. "صحة مكة" تقف على الاستعدادات لموسم الحج بالمنشآت الصحية

لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية للحجاج في المشاعر المقدسة

‫وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم ‫الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه ‫وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.