"ضمك" ينتفض بثنائية في مرمى "الباطن" ويحقق انتصاره الثالث في مسابقة الدوري

عاد نادي ضمك لسكة الانتصارات من جديد عبر يوابة الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت ضمك بشقيقه الباطن بفوز نادي ضمك بثنائية نظيفة سجلها محترف الفريق ايميليو زيلايا في الدقيقة "45+6" من عمر الشوط الأول، والدقيقة 67 في الشوط الثاني.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت حالتي طرد؛ واحدة للاعب الباطن حسين رغفاوي في الدقيقة 20 من عمر المباراة، والأخرى للاعب ضمك إبراهيم النخلي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ضمك عند النقطة 12 ليبتعد قليلاً عن المركز الأخير، في حين يبقى الباطن عند نفس رصيده السابق البالغ 13 نقطة.