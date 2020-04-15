فرنسا: الشرطة تقتل بالرصاص رجلاً هاجم أفرادها بسكين شمالي باريس

تم فتح تحقيق في القضية

أعلن مصدر أمني فرنسي اليوم الأربعاء، أن الشرطة قتلت رجلاً هاجم أفرادها بسكين في منطقة لا كورنوف، شمالي العاصمة باريس.

وذكر المصدر، أن "الحادث وقع بعد ظهر اليوم، عندما هاجم رجل بسكين ضابط شرطة كان على متن دراجته".

ولم يبين المصدر دوافع المهاجم، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في القضية للوقوف على ملابسات الحادث. بحسب روسيا اليوم.