"الصحة": تسجيل 672 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1092 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، تسجيل 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 326930حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1092 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 305022 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4338 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 17570 والحالات الحرجة 1286 حالة.