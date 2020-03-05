لوشيسكو: لا نضع أي اعتبارات للنتائج السابقة بين الفريقين.. البريك نواجه منافسًا متطورًا

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتفاق

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، جاهزية جميع لاعبيه لمباراة الاتفاق المقررة السبت المقبل، لحساب الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستثناء عبدالله عطيف، والشلهوب، وعبدالله الحافظ؛ للإصابة.



وقال لوشيسكو في المؤتمر الخاص باللقاء: راضون عن استعداداتنا في الفترة الحالية، والفريق في أتم الجاهزية الذهنية والبدنية لخوض المباراة؛ حيث استعدينا بوقت كاف خلال هذا الأسبوع لخوض المباراة.



وتابع: عملنا بشكل مكثف على الجوانب التكتيكية واللياقية وتحليل المباريات السابقة، تعتبر كل مباراة مهمة بالنسبة إلينا، ونعمل بكل حماس وشغف خلال هذه المرحلة المهمة لتحقيق هدفنا.



وأضاف: يمر منافسنا الاتفاق بمرحلة جيدة خلال الفترة الحالية؛ حيث ظهر بشكل منظم وجيد في المباريات الأخيرة، هدفنا تحقيق الفوز في لقاء الاتفاق ومواصلة صدارة الدوري، ولا نضع أي اعتبارات للنتائج السابقة بين الفريقين.



من جانبه قال مدافع الفريق محمد البريك: استعدينا بشكل جيد خلال هذا الأسبوع، ونخوض تدريباتنا بكل حماس وشغف، تركيزنا حاليًّا كلاعبين ينصـبّ نحو تحقيق الفوز في العشر مباريات القادمة ومواصلة صدارة الدوري.



وتابع: نواجه منافسًا متطورًا من جميع الجوانب، وسنبذل قصارى جهدنا كلاعبين للظهور بشكل مميز، لدينا هدف مهم، وسنعمل بكل تضحية كلاعبين لتحقيق هذا الهدف.