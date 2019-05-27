تعرف على تفاصيل برنامج "موسم عيد الفطر" بالمنطقة الشرقية

تنطلق ثاني أيام العيد بعروض غنائية ومسرحيات كوميدية وسيرك هوليوود

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أبرز تفاصيل برنامج "موسم عيد الفطر ١٤٤٠" والذي سيتم إقامة عديد الفعاليات والتي أبرزها، الحفلات الغنائية التي يقدمها نخبة من نجوم الغناء من السعودية والخليج، إضافة إلى فنانين آخرين من الوطن العربي وتنطلق ثاني أيام العيد، وتستمر حتى الرابع من أيام العيد وهي مخصصة للعائلات والأفراد.

وستحتضن المراكز التجارية خلال أيام العيد عروضًا مسرحية مباشرة للأطفال تضم شخصياتهم المفضلة، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية المصاحبة والمسابقات التفاعلية أيضًا.

وأضاف أمين المنطقة الشرقية أنه سيتم إقامة فعالية "مدينة العيد"، وهي عبارة عن مهرجان العيد الرئيس في المدينة الذي يستهدف أعدادًا كبيرة من الزوار يوميًا، فيما سيحتوي المهرجان على عروض حية وعروض غنائية وعروض الشارع، بالإضافة إلى مناطق طعام مميزة ويعد النسخة المكبرة من مهرجانات الحدائق وسيُقام في الفترة من أول أيام العيد وحتى الخامس من العيد.

وستحتضن محافظة الخبر العديد من الفعاليات أبرزها فعالية " حدائق العيد، وهي عبارة عن مهرجانات ترفيهية صممت لاستغلال الحدائق العامة وتغطية المدن الرئيسة جغرافيًا بحيث يجد سكانها خيارات ترفيهية متنوعة قريبة منهم وتستهدف هذه المهرجانات المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الاحتفال بالعيد والاستماع مع عائلاتهم وأصدقائهم بطريقة فريدة وتجربة متميزة من خلال ديكورات ضوئية وعروض غنائية ومسرحية تستمر طيلة أيام العيد الخمسة وستنفذها الهيئة العامة للترفيه.

وأبان الجبير عن أبرز المسرحيات التي سيتم تقديمها خلال موسم العيد والتي أبرزها، مسرحية "سيبوني اتجوز" للفنان الكوميدي المصري المعروف سمير غانم، وسيتم تقديم ثلاثة عروض مسرحية ابتداءً من أول أيام العيد وحتى اليوم الخامس، ويشارك فيها نخبة من الفنانين المصريين.

إضافة إلى أنه سيتم عرض مسرحية "رحلة بدينار ونص" وهي مسرحية كويتية بطلها الفنان الكويتي المعروف عبدالرحمن العقل ويشاركه البطولة العديد من نجوم الكويت المعروفين وهي تعرض للمرة الأولى في المملكة، وتنفذها الهيئة العامة للترفيه، وتبدأ أولى عروضها المسرحية في أول أيام عيد الفطر وتستمر حتى ثالث أيام العيد.

وأشار إلى إقامة فعالية "سيرك هوليوود" وهو سيرك أمريكي أكروباتي يستهدف الأطفال ويمتاز بألوان موسيقية من فنون هوليوود، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم ١٠ عروض على مدار خمسة أيام في العيد، فيما ستنفذ الفعالية الهيئة العامة للترفيه.

وتُقام فعالية "العرض المسرحي" شادو لاند"، وهو عرض مسرحي للوسائط المتعددة ولعب الظل والرقص تم تصميمه بالتعاون مع ستيفن بانكس، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم خمسة عروض بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى الخامس من العيد، وهي فعالية تنفذها الهيئة العامة للترفيه، وكذلك فعالية المسرحية الموسيقية "لافيرتا" وهو عرض مسرحي أكروباتي يحتوي على الموسيقى، وسيتم تقديم خمسة عروض بدءًا من أول أيام العيد وحتى اليوم الخامس من عيد الفطر، وهي فعالية تنفذها الهيئة العامة للثقافة، إضافة إلى أنه سيتم تقديم عروض الألعاب النارية طيلة أيام العيد.

وأوضح أن الأمانة ستقوم أيضًا بعمل بعض الفعاليات في الدمام والقطيف والخفجي والنعيرية وبقيق والجبيل، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية والبرامج الترفيهية تشمل كل شرائح المجتمع.