تنبيه لمستخدمي طرق الشرقية: هدئوا السرعة.. حالة ضباب

نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لحالة ضباب تشهدها المنطقة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍ من (الأحساء - البطحاء - العبيلة - سلوى) ، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.