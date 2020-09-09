"أمانة الرياض": تنفيذ أعمال تحويل المسارات على امتداد الدائري الشرقي

تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها بدأت فعليًّا في تنفيذ أعمال تحويل المسارات الواقعة على امتداد طريق الدائري الشرقي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" أنه تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية تُجري هذه الأعمال؛ للربط بين طريقي الخرج والحائر، وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة.

أمانة الرياض الرياض

5

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 10:24 AM

تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة

"أمانة الرياض": تنفيذ أعمال تحويل المسارات على امتداد الدائري الشرقي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 7,889

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها بدأت فعليًّا في تنفيذ أعمال تحويل المسارات الواقعة على امتداد طريق الدائري الشرقي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" أنه تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية تُجري هذه الأعمال؛ للربط بين طريقي الخرج والحائر، وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمانة الرياض الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020