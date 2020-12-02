الحصيني: سقيا مستمرة عدة أيام وهذه خريطة هطولات الساعات القادمة

قال: أجواء من باردة إلى تميل للبرودة على معظم المناطق بما فيها المرتفعات

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار حالة #سقيا الممطرة عدة أيام.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال الـ"24"ساعة القادمة -إن شاء الله- من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ، إلى صباح الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من: الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينة.

وأضاف: أجواء من باردة إلى تميل للبرودة على معظم المناطق؛ بما فيها المرتفعات الغربية والجنوبية، عدا مكة وجازان ووسط المنطقة الشرقية؛ الحرارة معتدلة صباح اليوم.

وتابع، الضباب يلف أجزاءً من الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل النفيض وهي السحب المنخفضة.

الأرصاد حالة الطقس

1

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 08:52 AM

قال: أجواء من باردة إلى تميل للبرودة على معظم المناطق بما فيها المرتفعات

الحصيني: سقيا مستمرة عدة أيام وهذه خريطة هطولات الساعات القادمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 702

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار حالة #سقيا الممطرة عدة أيام.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال الـ"24"ساعة القادمة -إن شاء الله- من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ، إلى صباح الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من: الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينة.

وأضاف: أجواء من باردة إلى تميل للبرودة على معظم المناطق؛ بما فيها المرتفعات الغربية والجنوبية، عدا مكة وجازان ووسط المنطقة الشرقية؛ الحرارة معتدلة صباح اليوم.

وتابع، الضباب يلف أجزاءً من الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل النفيض وهي السحب المنخفضة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020