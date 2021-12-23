"ح ط ب 1" .. تعرّف على اللوحات المميزة المطروحة بالمزاد الإلكتروني

منصة "أبشر" دعت جميع المهتمين للمشاركة.. والمزاد ينتهي الأحد المقبل

أوضحت منصة "أبشر" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اللوحات المميزة المطروحة في المزاد الإلكتروني الذي بدأ اليوم الخميس وينتهي نهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8 مساءً.



وتفصيلاً، دعت "أبشر" المهتمين بالمشاركة في المزاد للحصول على اللوحة المميزة عبر المنصة من خلال جهاز مكتبي أو محمول "لاب توب".



وجاءت اللوحات المطروحة على ثلاث فئات "خصوصي" و "نقل خاص" و "دراجات نارية".