إتلاف "كيك" مجهول المصدر كان في طريقه إلى مكة

أطاحت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بمركبة محمّلة بكمية من الحلويات مجهولة المصدر " كيك " كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.
وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع مركز الضبط الأمني بالكعكية؛ اليوم، كمية من الحلويات مجهولة المصدر محمّلة بمركبة مخالفة قادمة إلى مكة المكرمة، وذلك لتوزيعها على المحال الغذائية.
وقد تم إتلاف 104 قطعة كيك متنوعة بوزن 50 كيلو؛ إضافة إلى 4 قطع كيك ذي أحجام كبيرة تزن 250 كيلوجراماً.أمانة العاصمة المقدسة
أطاحت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بمركبة محمّلة بكمية من الحلويات مجهولة المصدر " كيك " كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.
وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع مركز الضبط الأمني بالكعكية؛ اليوم، كمية من الحلويات مجهولة المصدر محمّلة بمركبة مخالفة قادمة إلى مكة المكرمة، وذلك لتوزيعها على المحال الغذائية.
وقد تم إتلاف 104 قطعة كيك متنوعة بوزن 50 كيلو؛ إضافة إلى 4 قطع كيك ذي أحجام كبيرة تزن 250 كيلوجراماً.