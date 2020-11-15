تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد تونس
إجمالي الإصابات بلغ 79339 والوفيات 2279 شخصًا
سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.