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قال: خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.. يهدّد حياتك ومَن معك

أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية: لا تغامر

حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.

وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.

وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.

ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.