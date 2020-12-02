أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية: لا تغامر

حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.
وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.
وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.
ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
قال: خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.. يهدّد حياتك ومَن معك
حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.
وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.
وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.
ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.