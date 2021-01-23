#التحالف يعلن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل عن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض .

وكان التحالف قد أعلن أمس إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 11:42 AM

#التحالف يعلن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل عن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض .

وكان التحالف قد أعلن أمس إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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