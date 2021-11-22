فيديو غريب.. شاهد ما فعله هندي بمطربته المفضلة على المسرح

فيديو غريب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لمعجب بالمطربة الهندية الشهيرة أورفاشي راداديا؛ حيث ظهر فيه الرجل وهو يسير على المسرح متوجهًا نحو المطربة الجالسة، حاملًا دلوًا كبيرًا وقد امتلأ بالأوراق النقدية، ثم سكب الأموال على رأسها كالمطر أثناء غنائها؛ لكنه لم يحظَ منها سوى بالْتفاتة صغيرة وسريعة.

من جهتها، علقت المطربة على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها في "إنستغرام"؛ حيث عبّرت عن امتنانها للحب، الذي وصفته بأنه "لا يقدر بثمن" من معجبيها؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وأشار معلقون على الفيديو، إلى أن هذا الأمر أصبح معتادًا على المسارح عندما تظهر مطربة أو راقصة محبوبة؛ إذ يصعد المعجبون ويغدقونها بالأموال؛ لكن ردة فعل هذا الرجل كانت مبالغًا فيها بعض الشيء.

أما البعض الآخر فقد رفض هذه التصرفات، ويقول أحدهم: "هذا تصرف غير مهذب من الرجل"، ويقول آخر: "إنها أموال سهلة لم تأتِ من عمل شاق".