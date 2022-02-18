"ابن فرحان" يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحث فرص تعزيز التنسيق الثنائي

على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا

التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، دولة رئيس وزراء جورجيا، السيد إيراكلي غاريباشفيلي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية-الجورجية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدَيْن، ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدَيْن والشعبَيْن الصديقَيْن.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سُبل تعزيز جهود البلدَيْن في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة، وحفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443 09:40 PM

على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا

"ابن فرحان" يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحث فرص تعزيز التنسيق الثنائي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

ميونخ

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التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، دولة رئيس وزراء جورجيا، السيد إيراكلي غاريباشفيلي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية-الجورجية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدَيْن، ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدَيْن والشعبَيْن الصديقَيْن.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سُبل تعزيز جهود البلدَيْن في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة، وحفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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