"ثقافية تنومة" تناقش دور الإعلام في نشر ثقافة العمل المجتمعي

برعاية "صحافيو الوطن"

أقامت اللجنة الثقافية بمحافظة تنومة، التابعة لنادي أبها الأدبي، مساء السبت، في قاعة المناسبات بمبنى الجمعية الخيرية بالمحافظة، لقاءً بعنوان "الإعلام ودوره في نشر ثقافة العمل المجتمعي"، لعضو الملتقى محمد بن عبدالرحمن السويدي، وبرعاية ملتقى "صحافيو الوطن".

وتطرق اللقاء إلى تعريف الإعلام والعمل المجتمعي، والعلاقة بينهما ودور الإعلام في نشر ثقافة العمل المجتمعي، وأهمية الشراكات المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، كرم الأمين العام للجنة الثقافية بتنومة بدر الطنيني، الإعلاميين المتعاونين مع اللجنة، وقدم درعًا تكريميًا لمحمد السويدي، وقدم شكره وتقديره لـ"صحافيو الوطن" على رعايتهم لهذا اللقاء.