بداية "تروية" الفعلية.. "خريطة طقس 24 ساعة مقبلة" بتوقيع "الحصيني"

حدد مناطقها وقال: أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وعواصف رعدية

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة -بمشيئة الله- أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وعواصف رعدية ورياحًا على #الربع_الخالي، وأجزاء من: (عسير، وجازان، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن).

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هي البداية الفعلية للحالة الجوية #تروية التي يُتوقع أن تستمر حتى بعد #عيد_الأضحى.