سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بقصف مدفعي وجوي لـ"الشرعية"

تدمير آليات عسكرية للميليشيا

قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم "الثلاثاء"، بنيران الجيش الوطني اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية، في محافظتي مأرب وحجة.



وأوضح مصدر ميداني أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب؛ وفقًا لـ"سبتمبر نت".



وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية.



وبين المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت غارات جوية مكثّفة استهدفت بها مواقع وتجمعات الميليشيا في جبهتَيْ حرض وعبس بمحافظة حجة، وكبدتها قتلى وجرحى.