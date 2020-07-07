البرازيل: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة إضافية و620 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. المركز الثاني عالمياً من حيث أعداد الإصابات والوفيات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20 ألفاً و229 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و620 وفاة.

وأضافت الوزارة، اليوم، أن البرازيل سجلت في المجمل مليوناً و623 ألفاً و284 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65487 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالمياً من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.