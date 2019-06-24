أمير تبوك يلتقي المقاولين منفذي مشروعات النقل في المنطقة

اطلع على سير العمل ونسب الإنجاز.. بحضور مدير فرع الوزارة

التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ظهر اليوم في مكتبه بالإمارة، المسؤولين في الشركات والمؤسسات والمقاولين المنفذين لمشروعات النقل في منطقة تبوك، بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان سعيد الحويطي.

وقال الأمير "فهد": أنا سعيد بلقائكم اليوم وأبلغكم عن اعتزازي شخصياً بكم كمقاولين سعوديين يقومون بأعمال لبلادهم ووطنهم في مجال الطرق، والدولة رعاهم الله حريصة على كل ما يهم المواطن وتنميته .

واطلع على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بالمنطقة، ونوهّ بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد لقطاع النقل بالمملكة.

وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على حرصه ومتابعته للمشروعات التي تنفذ بالمنطقة.