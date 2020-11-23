ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.
وتفصيلاً، قال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.
التحاليل أظهرت سلبية 4028 عينة وشفاء 678 شخصًا
سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.
وتفصيلاً، قال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.