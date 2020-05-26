"توكلنا".. هنا أبرز الاستفسارات والإجابات عليها للحصول على التصاريح أثناء منع التجول

أكثر الأسئلة تكراراً والرد عليها

يُعد تطبيق "توكلنا" للتصاريح الإلكترونية أثناء فترات منع التجول أحد الأدوات التي وفرتها المملكة استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وعملاً على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي.

وفي التقرير التالي نستعرض عدداً من أبرز الأسئلة والاستفسارات التي رصدت "سبق" تكرار وشيوع السؤال عنها لدى المواطنين والمقيمين، والإجابات عنها في ضوء ردود حساب التطبيق الرسمي على "تويتر" على استفسارات المتابعين.

كيف يمكنني التسجيل في "توكلنا"؟

بحسب انفوجرافيك نشره الحساب الرسمي للتطبيق، فتمر عملية التسجيل بعددٍ من المراحل:

إذا كان لديك حساب في "أبشر"، فيمكنك بدء إجراءات تسجيل حساب في التطبيق بعد تحميله من المتجر، وإدخال كلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق الذي سيصلك على رقم جوالك المسجل في "أبشر"، ثم تحديد موقع إقامتك بدقة والإجابة على الأسئلة الصحية، ثم تحديد التابعين والمكفولين الموجودين في مكان إقامتك.

إما إذا لم يكن لديك حساب في "أبشر"، فإن تسجيلك يتطلب تزكيتك من خلال أحد المسجلين في "أبشر" عبر خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق "توكلنا" المدرجة ضمن خدمات المنصة؛ وذلك عن طريق الدخول إلى الحساب المسجل في "أبشر"، ثم اختيار الأفراد، ومنها الدخول على خدماتي ثم خدمات، واختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق "توكلنا"، ثم استكمال البيانات من رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

ما هي أبرز التصاريح التي يقدمها التطبيق؟

يقدم التطبيق عدداً من التصاريح التي تستخدم لقضاء الاحتياجات الضرورية والطارئة أثناء فترة منع التجول، ومنها:

- تصريح تموين داخل الحي: يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي فقط.

- تصريح تموين طارئ: يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي، ويتاح لمدة 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى.

- تصريح عمل: يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق.

- تصريح مؤقت لسائق: خاص بأصحاب تصاريح العمل.

- تصريح موعد طبي: يصدر عن المنشآت الصحية، ويظهر لك في التطبيق.

تصريح رياضة المشي: ساعة واحدة فقط في اليوم في دائرة نصف قطرها 1 كيلو من مقر السكن، ولا يشمل المدن أو الأحياء التي فيها عزل تام.

هل يمكنك اصطحاب زوجتك وأولادك بموجب تصريحك الخاص؟

كل فرد من أفراد الأسرة سواء كان رب الأسرة أو تابعًا أو مكفولًا، يلزم أن يكون لديه حساب في التطبيق، وإذن خروج مستقل وساري المفعول. بينما الأطفال تحت سن 15 سنة يمكنهم الخروج بدون تصريح برفقة ذويهم في حالات الضرورة فقط.

هل يصدر "توكلنا" مخالفات لمن تجاوز الفترة المحددة؟

تطبيق توكلنا لا يمنح المستخدمين المخالفات في حال تجاوز الفترة المحددة في التصريح، أو نطاق التصريح، وتطبيق العقوبات النظامية من اختصاص الجهات الأمنية.

هل يمكن طلب تصريح تموين طارئ أكثر من مرة في اليوم؟

تصريح تموين طارئ يكون في فترة المنع أثناء منع التجول الجزئي، وفي أي وقت أثناء منع التجول الكلي لمدة ساعة في اليوم، وغير محدود بنطاق، ولمدة 4 مرات أسبوعياً متفرقة، أي في أيام مختلفة، وليس في نفس اليوم، وتتجدد كل سبت 11:59م، ويتطلب تحديد الوجهة التموينية، والتواجد في مكان السكن عند الطلب، مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.

لدي حالة إنسانية أو ظرف عائلي أثناء فترة منع التجول.. هل يمكنني طلب تصريح؟

عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية، أو لوفاة، أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول، يتم تقديم طلب تصريح خروج عبر "تصاريح التنقل" التابع للأمن العام فقط http://tanaqul.ecloud.sa.

هل يمكن تغيير مكان السكن؟

يمكن تعديل مكان السكن مرة واحدة شهرياً؛ حيث لا يسمح التعديل على مكان السكن إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق.

تظهر لي رسالة خارج النطاق الجغرافي كلما حاولت طلب تصريح.. ما السبب؟

عند طلب تصريح تموين داخل الحي، أو تصريح تموين طارئ، أو تصريح رياضة المشي، يلزم التواجد في مكان السكن المسجل بالتطبيق.

لدي موعد طبي في المستشفى.. كيف يمكنني طلب تصريح؟

المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي السعودي وستظهر عبر تطبيق "توكلنا"، وإذا لم يظهر بتطبيق "توكلنا" يلزم مراجعة المستشفى للتحقق من حالة الطلب، مع العلم أنه حالياً يمكن استخدام تصريح خروج ورقي من المستشفى.

الممشى يبعد عن مكان إقامتي بنحو 8 كليو مترات.. ما العمل؟

تصريح رياضة المشي يكون في فترة المنع أثناء منع التجول الجزئي، وفي أي وقت أثناء منع التجول الكلي، ولمدة ساعة مرة في اليوم، ومحدود بنطاق 1 كلم من السكن، ويشترط مرور 12 ساعة على الطلب السابق، والتواجد في السكن عند الطلب، وألا يكون وقت الطلب من 5م إلى 8م، وعدم استخدام المركبة.

هل يمكنني طلب تصريح تموين داخل الحي؟

تصريح تموين داخل الحي يكون أثناء منع التجول الكلي خلال فترة السماح داخل الحي المعلنة من وزارة الداخلية، ويشترط التواجد مكان السكن عند الطلب، وينتهي التصريح بنهاية فترة السماح، وبنطاق لا يتجاوز 3 كلم من السكن، بدون حد أسبوعي، مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.

هل يمكنني إلغاء التصريح بعد الموافقة عليه؟

عند الموافقة على تصريح الخروج أياً كان نوعه لا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو إغلاقه من المستفيد، وسيتحول إلى اللون الأحمر بمجرد انتهاء الساعة المحددة للتصريح.