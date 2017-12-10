غوتيريش يحث الشعوب والقادة على مناصرة حقوق الإنسان من أجل عالم أكثر عدلاً وأمناً

في رسالة وجهها اليوم بمناسبة يوم حقوق الإنسان

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان ومناصريها، بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة، الذين يعملون كل يوم، وأحياناً في ظل خطر جسيم، للنهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وحث غوتيريش في رسالة وجهها اليوم بمناسبة يوم حقوق الإنسان، الناس والقادة في كل مكان على مناصرة جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناصرة القيم التي ترتكز عليها آمالنا في عالم أفضل وأكثر عدلاً وأكثر أمناً للجميع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن إحياء يوم حقوق الإنسان هذا العام يمثل بداية احتفال على مدار السنة بمرور سبعة عقود منذ اعتماد أحد أعمق الاتفاقات الدولية وأبعدها أثراً، مبيناً أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُرسي مبدأي المساواة والكرامة لكل إنسان وينص على أن كل حكومة يقع على عاتقها واجب أساسي يقضي بتمكين جميع الناس من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم غير القابلة للتصرف.