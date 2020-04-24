"أمير الجوف" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان

رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله تعالى أن يمتع مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه في ميزان حسناته "أيده الله".

كما رفع سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعا سموه الله تعالى أن يوفق سموه لكل خير، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.