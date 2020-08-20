النصر يواصل زحفه نحو الصدارة.. والتعاون يسقط بالأربعة

في ختام الجولة 26 من الدوري.. حمدالله يحضر بـ(الهاتريك)

واصل النصر زحفه نحو صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ حيث تجاوز عقبة التعاون 4/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في ختام الجولة 26.

بهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، والتعاون عاشرًا بـ32 نقطة.

الشوط الأول انتهى لصالح الضيوف بنتيجة 2/0؛ جاء الهدف الأول عن طريق هدّاف الدوري المغربي عبد الرزاق حمدالله عند الدقيقة الخامسة بعد استثماره للعرضية المثالية من أحمد موسى، واضعًا الكرة بكل هدوء في مرمى حارس التعاون "كاسيو".

وعند الدقيقة 15 يهدر لاعب التعاون "اميسي" فرصة تقليص الفارق، ليعاقبهم نور الدين مرابط بالهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 17، كما تعاطفت العارضة التعاونية مع الفريق بعد تسديدة مرابط عند الدقيقة 35.

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 49، عزّز النصر النتيجة بهدف ثالث عن طريق حمدالله.

حضر التعاون وقلص الفارق عند الدقيقة 54 حينما أحرز هيلدون راموس الهدف الأول لفريقه.

لم تكن محاولات التعاون جادة لتعديل النتيجة لينهي هداف الدوري حمدالله (23 هدفًا) آمال المستضيف بهدف رابع من ركلة جزاء (هاتريك) عند الدقيقة 80.