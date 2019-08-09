أمانة عسير تضبط مطعمًا شهيرًا يبيع لحومًا مجهولة في أبها

صادرت 500 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

رصدت فِرَق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الفِرَق الرقابية رصدت 21 مخالفة بلدية صحية في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها؛ منها عدم وجود رخصة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم، وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه، وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين.

وأضاف: تم ضبط نحو 500 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى ظهر ت عليها علامات التعفن.

وأشار إلى تحرير محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المحل.