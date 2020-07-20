"الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث"

الحالة قد تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

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20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 02:45 PM

الحالة قد تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

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