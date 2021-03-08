أمانة العاصمة المقدسة تضبط 52 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

بعد تنفيذ الفِرَق الميدانية 609 جولات للتأكد من استيفاء الاشتراطات

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة أمس، جولاتها التفتيشية على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية المعتمدة.

ونفّذت الفِرَق الميدانية "609" جولات رقابية؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق أربع منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار العدوى، إضافة إلى ضبط "52" منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الأنشطة التي لم تطبق البروتوكولات الصحية للحد من فيروس كورونا أو تهاونت في تطبيقه.

كما صادرت نحو 60 كغم من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية التي تقوم بها حيال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم إتلاف الكميات المصادرة وفق الطرق الصحية المتبعة، والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة؛ حرصًا على سلامة المستهلكين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ في حال وجود مخالفة تتعلق بالبلدية وعدم التردد بالاتصال على (940) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها على الفور.