وزير الخارجية يستقبل نظيره المغربي ويبحثان جدول أعمال القمة الإسلامية

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.