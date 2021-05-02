عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد زياد الصحفي

يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي

أعلن نادي الاتحاد إجراء مدافع الفريق الكروي الأول زياد الصحفي، اليوم الأحد، عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، دون أن يكشف النادي عن المدة التي يحتاجها اللاعب للعودة للمشاركة بتدريبات الفريق.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أجرى اللاعب زياد الصحفي صباح اليوم عملية جراحية تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "سيخضع اللاعب خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد".