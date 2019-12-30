2 .. هذه أدنى درجة حرارة سُجِّلت اليوم بالمملكة

وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن أدنى درجات الحرارة المسجّلة، اليوم الإثنين، كانت في القريات التي سجّلت درجتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، إن تبوك سجّلت 4 درجات مئوية، ومثلها طريف؛ فيما سجّلت عرعر 6 درجات وسكاكا 6 درجات أيضاً.

هيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات القريات

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30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 01:02 PM

وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

2 .. هذه أدنى درجة حرارة سُجِّلت اليوم بالمملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن أدنى درجات الحرارة المسجّلة، اليوم الإثنين، كانت في القريات التي سجّلت درجتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، إن تبوك سجّلت 4 درجات مئوية، ومثلها طريف؛ فيما سجّلت عرعر 6 درجات وسكاكا 6 درجات أيضاً.

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